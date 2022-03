È morto il noto attore danese naturalizzato italiano e conosciuto come il “Mega Presidente” di Fantozzi contro tutti. Lars Bloch si è spento all’età di 83 anni a Roma.

L’attore viveva in Italia dagli anni ’50, dove ha intrapreso la sua carriera nel mondo televisivo. Si è fatto conoscere da giovane, grazie alle sue interpretazioni nei film La bellezza di Ippolita del 1962, Diciottenni al sole del 1962, Storie sulla sabbia del 1963, Il disco volante, Le belle famiglie ed Extraconiugale del 1964.

Negli anni successivi, è riuscito ad ottenere parti in film come Il conte di Montecristo, Un bugiardo in paradiso, Il disco volante e Certo, certissimo, anzi… probabile. La sua ultima apparizione nel mondo dello spettacolo risale al 1988.

Dopo questa data, Lars è diventato produttore e distributore di DVD di film italiani, in particolare Spaghetti Western, in Giappone.

Ma tra tutti i suoi lavori, quello che il pubblico italiano ricorda di più, è l’interpretazione del Mega Presidente Arcangelo con Paolo Villaggio. Eccola qui:

Quando appare la scritta nel cielo, dopo un’estenuante riunione d’ufficio, Fantozzi esordisce:

Ma io non l’ho scritto, l’ho solo pensato.

E il noto attore gli risponde:

Lei non deve pensare, Fantozzi. Questo è il suo errore.

Alla fine lo costringe a cambiare la scritta riferita a lui, in “Fantozzi è uno str***o”.

Dopo averlo umiliato, il Mega Presidente, che appare in abiti da arcangelo, perdona lo scontento autore dell’insulto.

Una scena che ancora vive nel cuore di tutti coloro che hanno amato la famosa commedia italiana “Fantozzi contro tutti” del 1980.

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, Lars Bloch è morto domenica scorsa, 27 marzo 2022. È stata allestita per oggi, 30 marzo 2022, la camera ardente al Tempietto Egizio al cimitero del Verano.

Non ci sono molte notizie sulla sua vita privata o sulle cause della morte. In queste ultime ore, le sue foto con Paolo Villaggio impazzano i social network e tante persone lo stanno ricordando durante gli anni della sua carriera come un simbolo della commedia italiana.