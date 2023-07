La triste vicenda è accaduta a Giugliano, in provincia di Napoli. Ettore Piscopo ha perso la vita a soli 31 anni, dopo essere rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale.

L’uomo si trovava a bordo della sua vettura e stava percorrendo la Circumvallazione Esterna. Per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.

Dopo l’allarme, i sanitari del 118 si sono precipitati sul posto e hanno trasportato con immediata urgenza Ettore Piscopo all’ospedale San Giuliano. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il suo cuore si è fermato poco dopo tra le mura la struttura sanitaria.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno aperto un fascicolo di indagine con lo scopo di ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Sarà fondamentale capire cosa abbia fatto perdere al 31enne il controllo della sua vettura. Si sospetta che possa aver urtato un cordolo.

La comunità è sconvolta, Ettore era molto conosciuto e benvoluto. Lavorava in una società delle Ferrovie di Stato. Dopo la tristissima notizia, sui social sono apparsi numerosissimi messaggi pubblicati da tutti coloro che hanno voluto salutarlo e ricordarlo per l’ultima volta.

Mi sei stato vicino in uno dei momenti difficili, mi ha strappato una risata quando non ne avevo voglia. Ora che non ci sei più rimpiango di non aver accettato quell’invito a ballare insieme come piaceva a noi.