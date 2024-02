Il noto chef italiano star della tv svedese si è spento per sempre. Pietro Fioriniello è scomparso all’età di 60 anni. La tragedia è accaduta lo scorso sabato, durante le ore serali. L’uomo è stato investito da un tram.

Pietro Fioriniello viveva a Goteborg, dove gestiva da oltre 20 anni un ristorante italiano. Era un conosciutissimo chef di un programma trasmesso dalla tv svedese: Fosta dejeten’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Fioriniello (@lacucinaitalianagbg)

A dare il triste annuncio, attraverso un post pubblicato sui social network, è stata proprio la famiglia. In tanti in queste ore si stanno stringendo al loro dolore e stanno pubblicando messaggi commoventi in ricordo di Pietro:

Una volta chef, chef sempre! Con grande tristezza annunciamo la tragica scomparsa del cuoco, padre, marito, nonno, napoletano e imprenditore Pietro Fioriniello in un incidente avvenuto il 3 febbraio 2024. Lascia una tristezza inimmaginabile nella sua grande famiglia. Non ci sono parole. Ma come diceva lui: ‘La vita è bella, ciao!’

Subito a corredo del post sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, pubblicati da coloro che conoscevano e amavano lo chef, ma anche da coloro che quotidianamente seguivano la sua pagina Instagram lacucinaitalianagbg.

Anche i colleghi del noto programma televisivo sono sconvolti e hanno voluto ricordarlo con strazianti parole. Tra questi, Daniel Meyn. Ecco le sue parole:

Sono sotto choc. È incredibilmente tragico. Tutti i miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi figli. Mi mancherà moltissimo.

La cucina italiana di Pietro Fioriniello

Condivideva con i suoi fan svedesi la sua passione per la cucina italiana, era solito elogiare il suo paese e mostrare i piatti italiani più celebri, resi ancora più buoni dal suo incredibile talento da chef: