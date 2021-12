Tristezza sul web per la morte di Michael Nesmith. Il cantante e chitarrista degli anni '60 e creatore di MTV aveva 78 anni

Addio a Michael Nesmith, il noto cantante e chitarrista della band Monkees e creatore di Mtv, si è spento all’età di 78 anni. La band era diventata famosa nel mondo della musica negli anni ’60.

Tra i brani più conosciuti e ricordati, ci sono: Daydream Believer, I’m A Believer, Listen To The Band e Sunny Girlfriend. Dopo l’enorme successo, la band si sciolse e ogni componente continuò la propria carriera da solo. Michael Nesmith negli anni ’70 ebbe la brillante idea di creare un programma televisivo che mostrasse le clip dei video musicali delle canzoni del momento.

Inizialmente, l’idea si chiamò PopClips. Quando poi l’artista decise di vendere la proprietà a Time Warner, il programma divenne MTV, oggi uno dei più famosi al mondo.

Secondo le notizie diffuse finora, sembrerebbe che il cantante e chitarrista sia morto nella serata dello scorso 10 dicembre, mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles. La notizia è stata diffusa proprio dalla sua famiglia, attraverso una nota:

Con infinito amore, annunciamo che Michael Nesmith è morto questa mattina nella sua casa, circondato dalla famiglia, pacificamente per cause naturali.

Michael Nesmith si era esibito l’ultima vola il mese scorso, durante un concerto con uno degli altri ex membri della band, Micky Dolenz. I Monkees, oltre a loro due, erano formati anche da altri due musicisti, morti negli anni passati.

L’unico collega rimasto in vita, non appena ha appreso la straziante notizia della sua morte, ha voluto pubblicare un messaggio sui social, per ricordarlo e salutarlo l’ultima volta:

Sono così grato di aver potuto trascorrere gli ultimi due mesi insieme a fare ciò che amavamo di più: cantare, ridere e fare ca**ate.

L’etichetta discografica con la quale il cantante collaborava, ha informato la Bbc, che Michael Nesmith è morto a seguito di un’insufficienza cardiaca.

Numerose le foto del chitarrista apparse sui social, accompagnate da tristi post di addio. Da parte dei fan e di numerosi personaggi del mondo della musica.