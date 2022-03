È da poco arrivata la straziante notizia, Tom Parker si è spento per sempre. Nel 2020, il famoso cantante aveva annunciato di aver un tumore al cervello inoperabile al quarto stadio.

Gli avevano dato solo 18 mesi di vita, ma la star ha continuato a combattere finché ne ha avuto la forza.

Si è spento a soli 33 anni ed ha lasciato nel dolore la moglie e due figli piccoli.

Credit: Facebook

La notizia, che ha addolorato il mondo intero, è stata confermata dalla moglie Kelsey Parker attraverso un post pubblicato su Instagram:

È con il cuore pesante che confermo che Tom si è spento serenamente oggi, con tutta la sua famiglia al suo fianco. I nostri cuori sono spezzati, Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo a immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua energica presenza. Siamo grati al vostro amore e al vostro sostegno e vi chiediamo di essere tutti uniti per assicurare che la luce di Tom continui a splendere per i suoi bellissimi figli. Grazie a tutti coloro che lo hanno sostenuto, ha combattuto fino alla fine. Sarò per sempre orgogliosa di te.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kelsey 💋 Parker (@being_kelsey)

Tom Parker era uno dei componenti dell’amata boy band The Wanted, nata nel 2009. Gli altri membri hanno voluto pubblicare un triste post per salutare per l’ultima volta il loro amico e collega.

Max, Jay, Siva, Nathan con l’intera famiglia dei The Wanted siamo devastati dalla tragica e prematura perdita del nostro Tom Parker, che si è spento serenamente oggi all’ora di pranzo circondato dalla sua famiglia e dai compagni della sua band. Tom era uno straordinario marito per Kelsey e padre per Aurelia e Bodhi. Era un fratello per noi. Non ci sono parole per esprimere la tristezza e il senso di perdita che proviamo. Sarà per sempre nei nostri cuori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Wanted (@thewantedmusic)

Tom Parker, la forza di un guerriero

Dopo la scoperta del tumore ed aver compreso la sua condanna a morte, Tom Parker ha cercato di godersi ogni attimo della sua vita con la sua famiglia e in particolare con i suoi due bambini, la piccola Aurelia di soli due anni e il piccolo Bodhi di solo un anno.

La notizia si è diffusa rapidamente sul web, lasciando tanto dolore e tanta tristezza nel mondo della musica.