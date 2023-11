La sorella di Giulia Cecchettin ha voluto esprimere la sua rabbia, per la grave perdita che ha subito. Nei giorni in cui non sapevano del decesso della ragazza, speravano solo di poterla riabbracciare sana e salva, perché per loro era impossibile poterla perdere in quel modo.

I familiari della 22enne hanno vissuto 7 lunghi giorni di strazio ed angoscia. Hanno fatto diversi appelli in molte trasmissioni televisive, con la speranza di poter avere presto notizie della loro ragazza.

Tuttavia, Giulia non l’hanno mai potuta riabbracciare. Era uscita di casa nella sera di sabato 10 novembre, per andare a scegliere il vestito per la sua laurea, ma non è più rientrata.

Filippo, il suo ex fidanzato, con cui è rimasta in buoni rapporti, aveva in mento un altro piano. Dopo la cena nel centro commerciale di Marghera, tra loro è scoppiato un litigio molto acceso.

Una video camera di sorveglianza nella zona industriale di Fossò, ha ripreso l’aggressione del ragazzo nei confronti della ex. L’ha colpita alle spalle, mentre lei stava cercando di andare via. Poi quando lei era esanime, l’ha fatta risalire in auto.

Da quel momento di loro si sono perse tutte le tracce. Fino purtroppo al triste epilogo, avvenuto nella mattina di sabato 18 novembre, dove gli agenti hanno ritrovato il suo corpo, in un canalone nella zona del lago Barcis.

Il dolore della sorella di Giulia Cecchettin

La sorella maggiore, Elena Cecchetin sin da quando è venuta fuori la notizia, ha voluto scrivere per la sorellina minore un post su Instragram. Poco dopo però, in una storia in quello stesso social, ha voluto scrivere un’altra cosa.

Se domani non torno a casa, distruggete tutto. Prevedibile dalla descrizione di quel bravo ragazzo, troppo bravo: non farebbe male neanche a una mosca. Certo, a una mosca no. Ma a una donna, beh, quella è tutta un’altra questione.

Tutte frasi di scrittrici celebri, che parlano proprio della violenza che le donne sono costrette a vivere, in questi ultimi anni.