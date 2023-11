Purtroppo la scomparsa di Giulia Cecchettin si è conclusa con un esito straziante. Nella prima mattina di oggi, poco prima di mezzogiorno, gli agenti hanno ritrovato il suo corpo ormai senza vita all’interno del lago Barcis, nei pressi di Pordenone.

La famiglia dal momento in cui non l’hanno vista rientrare a casa, si sono subito allarmati. Hanno prima provato a chiamarla più volte e poi hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Come loro, anche i genitori di Filippo Turetta, hanno fatto la segnalazione della sua scomparsa alla caserma dei Carabinieri. Da qui sono partite tutte le ricerche, che hanno visto il ragazzo indagato per tentato delitto.

Gli inquirenti da tutti gli accertamenti del caso, hanno scoperto un video di una telecamera di una fabbrica nella zona di Fossò, in cui il ragazzo aggredisce la 22enne.

Hanno trovato in strada tracce ematiche, dei capelli ed anche di pezzi di scotch. Tuttavia, nessuno dei suoi parenti ha mai voluto pensare al peggio, fino a quando non è arrivata la notizia del ritrovamento del suo corpo.

L’addio del fratello e della sorella di Giulia Cecchettin

In un primo momento le forze dell’ordine avevano fatto trapelare la notizia del ritrovamento del corpo di una donna all’interno del lago Barcis. Però è solo pochi minuti dopo che hanno dato conferma si trattasse proprio di Giulia.

La sorella Elena dal momento in cui è scomparsa ha cercato di fare il possibile. Si è anche fatta intervistare in diverse trasmissioni, con la speranza di poter aiutare a rintracciarli. Quando ha saputo la triste notizia, in un post su Instragram, con una loro foto, ha scritto: “Rest in Power. I love you!”

Anche il fratello Davide ha deciso di darle un ultimo saluto. Ha pubblicato una sua foto sorridente e nella didascalia ha scritto: “I love you, susemina!”

Di Filippo Turetta al momento non ci sono ancora notizie. Dovrebbe essere ancora scomparso, ma ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte.