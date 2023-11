Aveva scelto di frequentare l'anno scolastico in Spagna per perfezionare la sua lingua: Guia Moretti aveva soltanto 17 anni

Guia Moretti ha perso la vita a soli 17 anni in un drammatico sinistro stradale avvenuto in Spagna. La giovane studentessa frequentava il liceo linguistico di Bagatta di Desenzano, in provincia di Brescia, ma aveva deciso di frequentare il quarto anno all’estero, per perfezionare il suo spagnolo.

Lo scorso 18 novembre, Guia Moretti si trovava in macchina con le persone che la stavano ospitando in Spagna. Si stavano dirigendo verso Madrid, quando si sono scontrati frontalmente con un’altra vettura. Subito i soccorritori si sono precipitati sul posto. Hanno estratto dalle lamiere la 17enne ancora viva, hanno cercato di salvarle la vita in ogni modo, ma poco dopo il suo cuore si è fermato per sempre. La donna e l’uomo in macchina con lei, 56 e 57 anni, sono deceduti sul colpo, mentre altre due ragazze di 16 e 18 anni sono ricoverate in gravissime condizioni. La conducente dell’altro mezzo, invece, una donna di 34 anni, è stata trasportata in ospedale. Ha riportato traumi al bacino e al torace, ma i medici hanno fatto sapere che non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale e di accertare le responsabilità dei due conducenti.

Il dolore dei genitori di Guia Moretti

I genitori di Guia, non appena appresa la straziante notizia, si sono messi in viaggio verso la Spagna. È toccato a loro il difficile compito di riconoscere il corpo senza vita della 17enne. L’intera comunità è sconvolta, così come i suoi compagni di scuola che ieri mattina l’hanno ricordata, all’inizio delle lezioni, con un minuto di silenzio.

La salma di Guia Moretti verrà ora riportata in Italia e la famiglia potrà organizzarle l’ultimo addio. Il destino ha interrotto i sogni di una ragazza che aveva scelto di compiere un passo importante per la propria vita, studiare all’estero per perfezionare lo spagnolo e aprire davanti a se altre porte. Nessuno avrebbe potuto prevedere che quella scelta le sarebbe costata la vita. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sul web, come segno di vicinanza alla sua famiglia e per salutare la bellissima ragazza per l’ultima volta.