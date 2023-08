È stato un pitbull a salvare il neonato abbandonato vicino ai cassonetti della spazzatura: rintracciata la madre

Emersi nuovi dettagli sulla vicenda del neonato abbandonato vicino ad un cassonetto a Taranto. Grazie ai social network è già nata una vera e propria gara di solidarietà per l’adozione del minore e per garantirgli tutto ciò di cui ha bisogno.

Secondo le ultime notizie emerse, le autorità sono già riuscite a rintracciare la madre biologica. Sembra che si tratti di una donna di origini georgiane, che si è recata in ospedale per farsi controllare.È stata poi portata nella stessa struttura sanitaria del piccolo e ricoverata nel reparto di ginecologia.

Non è ancora chiaro quali siano le sue intenzioni con Lorenzo, è così che il neonato abbandonato vicino al cassonetto è stato chiamato. E non è ancora chiaro cosa l’abbia spinta a dar alla luce il suo bambino e poi ad abbandonarlo come fosse spazzatura. Per legge, la donna potrà anche non riconoscere il figlio.

In molti ospedali, compreso quello dove mamma e figlio sono ricoverati, è presente la culla bianca. Si tratta proprio di un mezzo a disposizione per tutte quelle mamme che non possono prendersi cura dei loro figli. Lasciandoli nella culla bianca, garantiscono loro cure e una vita migliore. Ma questa madre ha scelto di gettarlo vicino ai cassonetti della spazzatura. Per quale motivo? È ciò che gli inquirenti vogliono capire.

Neonato abbandonato vicino ai cassonetti: trovato grazie al fiuto di un pitbull

Era poggiato a terra, vicino ai cassonetti posti all’angolo tra via Pisanelli e via Principe e Amedeo, a Taranto. Una signora stava portando a spasso i suoi cani, erano circa le 7:00 del mattino. Il suo pitbull ha iniziato a comportarsi in modo strano, era agitato. Abbaiava e cercava di raggiungere una busta chiusa. La sua proprietaria lo ha assecondato e, avvicinandosi, ha iniziato a sentire come dei vagiti.

La signora ha legato i suoi cani e ha aperto quelle buste per terra. Poco dopo, la triste scoperta… un povero bambino appena nato.

Fortunatamente il neonato sta bene, è stato preso in cura dal 118 e la città si è già unita per aiutarlo ed accoglierlo. Il Sindaco ha attivato un conto corrente bancario per tutte le donazioni a favore del piccolo.