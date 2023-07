Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto qualche giorno fa e non ci sono state grosse sorprese visto che la sua parte di patrimonio verrà divisa tra i 5 figli. Stiamo parlando della partecipazione in Fininvest, la holding di Berlusconi che comprende tutte le società controllate. Con la spartizione della quota i figli Pier Silvio e Marina salgono al comando della società superando il 50%. La restante parte è divisa tra i figli Barbara, Eleonora e Luigi.

Fonte: web

Cospicuo anche il lascito per Marta Fascina che ha ottenuto una donazione di 100 milioni di euro e la villa di Arcore dove ha vissuto fino alla fine con Silvio Berlusconi. A tal punto le voci che volevano una Fascina sfrattata dalla villa sono, secondo fonti della famiglia Berlusconi, prive di fondamento, non veritiere e con Marta proseguono gli ottimi rapporti.

Il Corriere della Sera ha stilato un quadro più chiaro della ricchezza dei 5 figli del cavaliere. Secondo il quotidiano con la morte di Silvio i figli Pier Silvio e Marina saranno coloro che ne beneficeranno di più e il loro patrimonio sarà quadruplicato arrivando a 1,6 miliardi di euro.

Ma anche gli altri tre figli raddoppieranno il loro patrimonio a circa 1 miliardo a testa. Incredibile le proprietà immobiliari che tutti e 5 i figli possiedono.

“Marina ha anche una proprietà in Costa Azzurra, di grande valore la villa di Châteauneuf de Grasse, uno dei villaggi più belli dell’entroterra francese, a mezz’ora d’auto dal mare della Costa Azzurra. In Italia la numero uno di Fininvest ha solo un piccolo appartamento in zona Bande Nere a Milano e due piani per 22 vani complessivi di un bel palazzotto in Corso Venezia, nel centro della città” – si legge sul Corriere.

“Pier Silvio ha anche una villa vicino a Villa San Martino, sempre ad Arcore. Barbata ha la sua reggia e il suo unico immobile di proprietà: 70 vani più 250 metri quadrati tra box auto e cantine. Diversi sono gli appartamenti di Eleonora, mentre Luigi possiede, tra le altre, la ex villa Borletti a Milano” – si conclude.