Nella giornata di oggi tutta l’isola di Ischia, ha scelto di riunirsi per una fiaccolata in memoria di Antonella Di Massa, ma gli inquirenti in queste ore stanno portando ancora avanti tutte le indagini. Hanno scelto di mantenere il massimo riserbo, forse perché non vogliono chiudere il fascicolo come gesto estremo.

Nella giornata di ieri, hanno inoltre eseguito l’autopsia e da questo esame, purtroppo è emersa un’altra triste verità. Intorno al collo della 51enne, avrebbero trovato un tubicino di gomma, un sacco nero sulla testa ed anche un flacone di, probabilmente liquido antigelo per le macchine.

A dare questa notizia è il quotidiano Il Mattino, che ha anche spiegato, che il decesso della donna non sarebbe avvenuto per strangolamento. Di conseguenza, ora bisognerà attendere i risultati completi dell’esame per capire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso. Inoltre, nella giornata di domenica 3 marzo, è in programma il suo funerale.

Sul corpo hanno trovato strane ecchimosi, che potrebbero far pensare o a delle percosse o anche ad una caduta. Tutti elementi che però, dovranno solo essere stabiliti dall’autopsia. Si è anche ipotizzano che la 51enne possa aver perso la vita per avvelenamento, dopo aver bevuto quel liquido trovato vicino a lei. Però, quel tubo trovato intorno al collo, potrebbe anche essere una messinscena da parte delle persona che avrebbe provocato il suo decesso.

La misteriosa scomparsa ed il ritrovamento di Antonella Di Massa: su cosa si stanno concentrando le indagini

Al momento non è esclusa né la pista del gesto estremo, ma nemmeno quella del delitto. Antonella Di Massa è uscita dalla sua abitazione intorno alle 11 di sabato 17 febbraio. Per 10 lunghi giorni nessuno ha mai avuto sue notizie, fino al triste epilogo.

A trovare il corpo della donna, sono stati proprio gli inviati del programma Chi l’ha Visto?, arrivati sull’isola per parlare del caso. Gli inquirenti in queste ore, oltre a cercare di capire la causa che ha portato al decesso della 51enne, vogliono anche cercare di capire anche dove la donna si è nascosta in quei giorni.

Da un primo esame sul corpo è emerso che Antonella era deceduta circa 24 ore prima del ritrovamento. Di conseguenza, lo scopo di queste ultime ore è cercare di capire dove la donna si è nascosta, forse anche in compagnia di un’altra persona.