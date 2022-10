Stava andando a scuola a Novi Ligure, Edoardo Manesso, quando un'auto lo ha centrato in pieno: per lui non c'è stato nulla da fare

L’ennesimo episodio spiacevole si è verificato sulle strade italiane. Un ragazzo di soli 15 anni, Edoardo Manesso, studente di Novi Ligure, ha perso la vita nella mattinata di ieri. Si stava recando a scuola a bordo del suo motorino ma si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 56 anni, spegnendosi praticamente sul colpo. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori.

Un ottobre particolarmente amaro per quanto riguarda il bilancio delle persone che hanno perso la vita in sinistri avvenuti sulle strade italiane. Sono diversi i ragazzi come Edoardo che hanno trovato la loro fine.

Il 16 ottobre scorso, ad esempio, era purtroppo toccato a Catello Longobardi. Il ragazzo di 16 anni era appena uscito da scuola, frequentava l’Iti Renato Elia di Castellammare di Stabia.

Mentre si dirigeva verso casa per il pranzo, a bordo del suo scooter 50cc, è avvenuto l’irreparabile. In prossimità di una curva, un’auto che proveniva dal senso opposto lo ha centrato in pieno scaraventandolo a doversi metri di distanza sull’asfalto.

Alcuni passanti avevano subito avvertito i soccorritori del 118, che nonostante siano arrivati sul posto tempestivamente, non avevano potuto far altro che constatare il suo decesso.

La dinamica dello scontro che ha portato via per sempre Edoardo Manesso è stata praticamente identica.

L’incidente di Edoardo Manesso

Al contrario di Catello, Edoardo non era uscito da scuola ma ci si stava dirigendo. Erano le 7:30 del mattino di ieri, mercoledì 26 ottobre.

Era a bordo del suo motorino e da Serravalle Scrivia stava entrando a Novi Ligure. All’altezza del Forno dell’Antica Ricetta, un’auto che proveniva dal senso opposto ha svoltato tagliandogli la strada.

Lo scontro tra i due mezzi è stato inevitabile ed Edoardo è finito rovinosamente sull’asfalto.

Nonostante indossasse un casco integrale e i soccorritori chiamati dai testimoni siano arrivati in pochi minuti, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Credit: Google Maps

Alla guida della vettura che ha causato l’incidente c’era una donna di 56 anni, che ne è uscita illesa ma che ora verrà indagata. Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno infatti effettuato tutti i rilievi per accertare la dinamica del sinistro.

Sono decine, intanto, i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. In tantissimi hanno voluto mostrare la loro vicinanza alla famiglia sconvolta per quanto accaduto.