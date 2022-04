La notizia è arrivata dall’Argentina e risulta davvero scioccante. Eduardo Salvio, giocatore del Boca Junior e della nazionale argentina, ha investito sua moglie e madre dei suoi figli per poi dileguarsi nel nulla. La donna lo aveva trovato in auto in compagnia di una ragazza e si era avvicinata al finestrino per dei chiarimenti.

Come se non bastasse il calo della qualità delle sue prestazioni sportive, adesso Eduardo Salvio, calciatore del Boca Junior ed ex Atletico Madrid e Benfica, dovrà vedersela anche con la legge.

Salvio e Magalì Aravena sono sposati da un decennio e circa una settimana fa avevano deciso di comune accordo di separarsi.

Lei è andata via insieme ai due figli e per qualche giorno ha deciso di vivere in un appartamento di Olivos, vicino alla capitale argentina. Lui, invece, è rimasto a vivere nella casa di Puerto Madero, il quartiere di Buenos Aires poco distante da dove è successo il fattaccio.

Nella tarda serata di mercoledì, Aravena si era recata nella casa di Salvio e in strada aveva notato l’auto del coniuge. Avvicinandosi ha visto che non era solo e che con lui c’era un’altra donna.

A quel punto si è avvicinata al finestrino per chiedere chiarimenti ed Eduardo Salvio, invece che parlare, ha accelerato urtando la gamba destra della donna e facendola cadere a terra.

Successivamente ha inserito la retromarcia ed è letteralmente fuggito via.

Eduardo Salvio ricercato dalla Polizia

L’intera scena dell’investimento e della fuga del calciatore è stata ripresa da alcune telecamere di video sorveglianza.

Magalì Aravena è stata soccorsa da un’ambulanza ed ha riportato una abrasione molto vistosa all’altezza del ginocchio e un trauma da flessione alla stessa gamba.

Nelle scorse ore è stato diramato il testo completo della denuncia fatta dalla donna alla Polizia argentina. Ecco un estratto del contenuto:

Alla data, ora e luogo indicati, il personale di intervento viene chiamato da una donna travolta dal compagno, che è fuggito. La denunciante afferma di essere la moglie del sig. Eduardo Antonio SALVIO da 10 anni e che a seguito della relazione hanno avuto due figli. Che per una settimana entrambe le parti hanno deciso di prendersi una pausa nella relazione. Alle 00:50 circa, con l’intenzione di parlare con il compagno, si reca presso la casa coniugale e quando arriva sul posto osserva la presenza del marito accompagnato da una signora all’interno del loro veicolo privato.