Preoccupazione nel mondo del calcio per le condizioni di Edwin Van Der Sar. Il direttore generale dell’Ajax, ex portiere della nazionale olandese, oltre che di Juventus e Manchester United, venerdì ha subito un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia. Le sue condizioni sarebbe stabili, ma è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il comunicato pubblicato tramite i social dall’Ajax, ha fatto subito preoccupare tutti. Ecco la nota del club di Amsterdam, di cui Edwin ricopre il ruolo di direttore generale:

Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia al cervello. Attualmente è in ospedale in terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono con te ♥️

Immediata la vicinanza arrivata all’ex portierone olandese da quei club in cui ha militato durante la sua carriera da atleta.

La stessa Juventus, squadra per la quale Van Der Sar ha giocato nel biennio 1999 – 2001, ha ripostato il comunicato dell’Ajax commentandolo con “Forza Edwin“.

Il Manchester United, club inglese in cui il campione ha giocato dal 2005 al 2011, ha inviato tutto il suo amore e la sua forza a lui e alla sua famiglia.

La carriera di Edwin Van Der Sar

Dopo le giovanili al Noordwijk, nel 1990 venne acquisito dall’Ajax, che subito lo fece aggregare al gruppo della prima squadra, date le sue enormi potenzialità già in giovanissima età.

Con i lancieri di Amsterdam ha giocato per 9 lunghi anni, fino al 1999, prima di trasferirsi, come detto prima, alla Juventus.

Non troppo fortunate le due stagioni a Torino e nell’estate del 2011 approdò in Inghilterra, al Fulham.

Nel 2005 venne acquistato dal Manchester United e con i Red Devils visse forse il periodo più florido della sua carriera. Nel 2011 si ritirò.

Nel 2015 decise di tornare in campo, per una sola stagione, con la squadra che lo lanciò nei propri settori giovanili, il Noordwijk.

È considerato uno dei portieri più forti della storia del calcio, oltre che uno dei più vincenti. In un palmarès praticamente leggendario, spiccano le due Champions League vinte con l’Ajax nel 1995 e con il Manchester United nel 2008.