Ad un mese esatto dalla tragica morte di Giulia, sua sorella Elena Cecchettin è tornata sui social e lo ha fatto per farle una toccante dedica. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto della sorella, corredandola con una breve ma toccante frase: “Un mese senza di te, mi manchi tanto”.

Esattamente 30 giorni fa per la famiglia Cecchettin iniziava un calvario senza fine. Giulia, 22enne figlia di Monica, morta a soli 51 anni un anno prima, di Gino, e sorella di Elena e Davide, spariva nel nulla insieme all’ex fidanzato, il 21enne Filippo Turetta.

Per una settimana nessuno ha avuto loro notizie, eccetto alcuni avvistamenti dell’auto del 21enne.

Uno in particolare, vicino al lago di Barcis in provincia di Pordenone, ha indirizzato i ricercatori in quella zona e fatto in modo che il corpo senza vita della giovane, martoriato dalle coltellate, venisse rinvenuto sotto una roccia e dei sacchi neri.

Le ferocia con cui è stata rapita e uccisa Giulia, la lunga settimana senza notizie alcune e altri fattori legati alla sua splendida persona, hanno fatto si che questo femminicidio in particolare attirasse un’attenzione mediatica senza precedenti.

Attenzione generata anche dalla ferma posizione e dalle forti dichiarazioni della famiglia di Giulia nei giorni successivi al dramma.

Gino ed Elena Cecchettin, coi loro messaggi di lotta contro il patriarcato e la ‘cultura dello stupro’ hanno raccolto ovviamente moltissimi consensi, ma anche tantissime critiche.

Commenti da parte di utenti sui social che spesso hanno trasceso in insulti, illazioni, addirittura minacce pesantissime.

Il Messaggio di Elena Cecchettin per Giulia

I familiari di Giulia, comunque, vanno avanti con la loro battaglia nel nome di Giulia e di tutte le vittime di femminicidio, una piaga che deve assolutamente trovare un freno.

Ciò che inoltre resta, intanto, è il dolore per la perdita di una persona meravigliosa, come è stata più volte raccontata dagli stessi Elena e Gino.

Oggi, ad un mese esatto dal giorno in cui il cuore di Giulia si è fermato per sempre, non è mancato il ricordo di Elena. L’ultimo post risaliva al 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne.

Quello di oggi è stata semplicemente una foto di Giulia, sorridente come lo era sempre. In didascalia, Elena ha scritto: “Un mese senza di te, mi manchi tanto“.