Si trova rinchiuso nella casa circondariale di Verona, Filippo Turetta il 22enne accusato del delitto della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. I genitori del ragazzo dal momento in cui hanno scoperto ciò che aveva fatto il loro primo figlio, sono rimasti in silenzio.

Alcuni abitanti del piccolo comune di Torreglia, affermano anche che molte persone non del posto si recano davanti l’abitazione della famiglia per farsi delle foto.

Tuttavia, dal momento in cui il ragazzo si trova rinchiuso nella casa circondariale, hanno scelto di rimanere in silenzio. Non si vedono più in giro, ma in tanti stanno cercando di mostrare loro vicinanza ed affetto. Don Franco Marin parla dell’ultima volta che ha sentito Nicola ed Elisabetta ha detto:

Prima delle esequie di Giulia, ma solo via messaggi. Si sono espressi con grande rammarico per non poter partecipare, per ovvi motivi, e oltre a manifestare questa sofferenza hanno espresso desiderio e necessità di trovare uno spazio di silenzio, creare un luogo per trovare un po’ di conforto.

Sono tramortiti, si sono trovati in una situazione che mai avrebbero potuto immaginare.

Delitto di Giulia Cecchettin: la vicinanza della comunità ai genitori di Filippo

Tutta la comunità in queste ore sta cercando di mostrare vicinanza a Nicola ed Elisabetta. Nessuno punta il dito contro di loro, per quello che ha fatto Filippo. Un commerciante del posto, sui due genitori ha detto:

Tutti saremo pronti a fare qualcosa per loro. Se provassero ad uscire vedrebbero quanto affetto c’è, quanta solidarietà. Non è colpa loro quello che è successo. Nessuno gli punta il dito contro. Forse si sentono in colpa, ma nessuno lo pensa.

Purtroppo è inevitabile che si parli ancora dei due ragazzi, poiché la povera Giulia ha perso la vita a soli 22 anni, ma nessuno avrebbe mai immaginato Filippo potesse compiere un’azione del genere. Un altro uomo invece, sulla situazione ha detto: