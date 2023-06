Per il caso del decesso di Elena Del Pozzo, la mamma va a processo per il delitto della bambina di 5 anni. La donna di 24 anni è accusata di averle tolto la vita con una lama e di aver cercato di occultare il suo corpo, seppellendolo in un campo poco distante dalla sua casa. I fatti risalgono al giugno del 2022 e avevano sconvolto tutta Italia.

I giudici hanno dato il via al processo in cui è imputata Martina Patti, la donna di 24 anni che ha confessato di aver tolto la vita alla figlia Elena di 5 anni. L’ha colpita con un’arma da taglio a giugno 2022, seppellendo poi il suo corpo in un campo vicino casa.

I fatti hanno avuto luogo nella città di Mascalucia, in provincia di Catania, in Sicilia. Le parti si sono costituite parte in giudizio e sono anche già state presentate le prime eccezioni procedurali davanti alla prima Corte d’assise, presieduta da Sebastiano Mignemi.

La donna, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ha messo fine alla vita della bambina nel luogo in cui il suo corpo è stato ritrovato. Un campo abbandonato poco distante dall’abitazione dove la famiglia viveva.

In seguito, la mamma di Elena ha finto il sequestro della piccola, dopo averla presa all’asilo. Durante gli interrogatori, però, Martina Patti è crollata, confessando il delitto della figlia. Non ha mai spiegato, però, perché lo ha fatto.

Elena Del Pozzo, mamma a processo per il delitto della piccola di soli 5 anni

Secondo i Carabinieri, la donna avrebbe deciso di togliere la vita alla piccola Elena perché gelosa della nuova compagna dell’ex compagno, padre della bambina, il 24enne suo coetaneo Alessandro Del Pozzo.

Il processo dovrà confermare o meno le modalità del delitto. E anche cercare di capire cosa ha spinto la mamma a compiere un gesto così terribile nei confronti della sua piccola figlioletta.