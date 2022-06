Nella serata di venerdì 17 giugno, il nonno della piccola Elena Del Pozzo, Giovanni ha voluto rompere il silenzio e parlare di ciò che ha fatto Martina alla loro famiglia. Il signore sconvolto dalla perdita subita, ha voluto raccontare la verità sulla bimba e sul rapporto che aveva con la madre.

CREDIT: MEDIASET

Sono ancora tanti i dubbi al quale le forze dell’ordine devono trovare delle risposte. Tra questi appunto si sta cercando di capire se la donna che ha commesso l’omicidio, avesse un complice o se ha fatto tutto da sola.

Martina Patti nella giornata di venerdì 17 giugno, si è presentata davanti al Gip per l’udienza preliminare. È proprio qui che ha confessato di aver ucciso la figlia e di aver fatto tutto da sola.

Il nonno e tutti i suoi familiari però, non credono a questa versione. Pensano che la ragazza di 23 anni, non sarebbe mai riuscita a scavare quella buca senza aiuto. Infatti l’uomo in un’intervista con l’inviato del programma Quarto Grado che va in onda su Rete 4, ha dichiarato:

Qualcuno forse l’ha aiutata a preparare la fossa. La bambina era nascosta e mia nuora da sola non ce l’avrebbe fatta a seppellirla. Questa follia da dove arriva? Un momento di pazzia, non lo so. Elena era meravigliosa, era bellissima ed innamorata di suo nonno. Non c’era niente che non tornasse nei comportamenti di Martina. Si è rovinata la vita, l’ha rovinata a noi ed alla bambina.

Le parole del signore sulla piccola Elena Del Pozzo

Nonno Giovanni in quella stessa intervista ha voluto parlare del rapporto speciale che aveva con la nipotina. L’uomo all’inviato ha detto:

Elena era felice con noi, abbiamo dormito accucciati fino alla sera prima. Giocava fino a quando non ce la faceva più. La mattina mia moglie la portava all’asilo.