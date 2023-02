Addio a Elena Livia Ivanov, una giovane mamma di 33 anni che purtroppo è venuta a mancare dopo aver avuto un malore nel letto di casa. A nulla sono valsi i tentativi dei famigliari e dei soccorritori di rianimarla. Per lei non c’è stato nulla da fare. Tutta la comunità si stringe alla famiglia della donna deceduta a 33 anni per un malore.

Elena Livia Ivanov era sdraiata nel suo letto, di notte, quando ha avuto un malore. La donna di 33 anni residente a Olmo di Martellago, in provincia di Venezia, ma cresciuta a Mogliano Veneto, si è spenta così improvvisamente, lasciando senza parole i suoi cari.

Domenica notte, Elena Livia Ivanov dormiva con il compagno Giovanni nel letto. Alle 4 ha avuto un malore. Il compagno l’ha sentita ansimare e ha immediatamente chiamato il 118. I soccorritori hanno portato d’urgenza la donna all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

La guardia giurata all’Iperlando di Mestre doveva iniziare a lavorare alle 7 del mattino successivo, ma non si è mai presentata al lavoro. Era cosciente quando la trasportavano in ospedale, nonostante il malessere e i livelli di glicemia altissimi.

Aveva anche avuto la prontezza di chiedere al compagno il telefono, per avvisare che non sarebbe andata al lavoro. Dopo l’arrivo in ospedale, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente. I dottori le hanno diagnosticato un’emorragia ai polmoni e la donna è deceduta per arresto cardiaco.

Domenica sera il cuore di Elena Livia Ivanov si è fermato per sempre, quando si trovava ancora ricoverata in terapia intensiva. La famiglia chiede che sia fatta luce sulle cause del decesso. Sarà disposta l’autopsia.

Elena lascia il compagno Giovanni e un figlio di 7 anni. Era nata in Romania ed era arrivata in Italia 18 anni fa. Era una donna solare e oggi la piangono anche il fratello Cosmin e le sorelle Alexandra e Katia, che vivono in Spagna.