Elisa, quindicenne morta a Sassari. I genitori difendono il conducente della moto. 15enne morta a Sassari. Intervengono i genitori, dopo le minacce al ragazzo che guidava. Ecco cosa hanno scritto.

Il tragico incidente si è verificato pochi giorni fa a Sassari. Una 15enne di nome Elisa stava tornando da una festa di carnevale, insieme ad un suo amico di 17 anni, Enrico, che era la guida della sua moto. Elisa è caduta dal mezzo e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il suo cuore ha cessato di battere una volta arrivata all’ospedale civile Santissima Annunziata.

A distanza di quasi una settimana dal tragico evento, i suoi genitori, Pierpaolo Riccobono e Gavina Cubeddu, hanno deciso di intervenire con un post su Facebook, condiviso nel giro di poco tempo, da molte persone.

Enrico, il 17enne alla guida della moto, sta ricevendo minacce per la morte della giovane Elisa. Ecco cosa hanno scritto a riguardo i due genitori:

“Volevo semplicemente dire a tutte quelle persone che se la stanno prendendo con Enrico con minacce e altro, di prendersela con me. Siete solo dei poveracci e non capite la sofferenza delle due famiglie. Non auguro a nessuno, neanche al mio peggior nemico, di passare quello che stiamo subendo noi dalla vita. Penso che sia dovuto solo ad uno stramaledetto destino infame. Per le persone che vogliono fare del male ad Enrico, devono passare prima sul mio cadavere. Fatti forza Enrico, ti vogliamo bene, Pierpaolo e Gavina”.

Secondo il padre di Elisa, quello che è accaduto ai due ragazzi, sarebbe potuto capitare a chiunque e il fatto che sua figlia sia morta, è solo la conseguenza di un destino infame.

Il dolore della perdita di una figlia, è uno di quelli che non si supera e che ti accompagnerà per tutta la vita.

Anche il dolore della famiglia del diciassettenne, dopo quello che è successo.

