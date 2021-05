Una tragica notizia è stata resa pubblica nelle scorse ore. Purtroppo Elisa Russo l’imprenditrice e fondatrice dell’associazione “La Forza delle Donne” è morta nella serata di mercoledì 12 maggio. La sua situazione si è aggravata nelle ultime ore e nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarla, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita tragica ed improvvisa che ha scosso l’intera comunità di Napoli. In molti hanno pubblicato dei messaggi sul web per poterla salutare un’ultima volta.

Elisa Russo in questo periodo era anche entrata a far parte della Lega in Campania ed era diventata Dirigente. Infatti sono stati i suoi stessi colleghi ad annunciare la triste notizia. Tutte le persone che l’hanno conosciuta, l’hanno descritta come una donna ed una mamma dolce ed amorevole.

Era sempre pronta ad aiutare chi ne aveva più bisogno e soprattutto le donne in difficoltà. Proprio per questo ha deciso di fondare l’associazione “La Forza delle Donne”.

CREDIT: FACEBOOK

Il suo scopo era quello di donare supporto, aiuto e sostegno a tutte le ragazze vittime di violenze. Lo scorso 29 aprile sul suo profilo Facebook, ha scritto:

Questo maledetto virus ha beccato anche me. Ha fatto i conti senza l’oste, combatterò con tutte le mie forze, non so se vincerò, ma saprò difendermi. Una battaglia tosta!

I messaggi degli amici di Elisa Russo sul web

Una mamma premurosa, una moglie esemplare. Imprenditrice di successo. Elisa ha fondato l’associazione La Forza delle Donne, con la quale ha saputo donare amore e coraggio a chi ha avuto bisogno di aiuto. Ci mancherà.

Questo è il messaggio che ha scritto Lega di Campania sul suo profilo Facebook, per annunciare la triste notizia. In più, Gianluca Cantalamessa, uno dei deputati, sull’accaduto ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK