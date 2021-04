Il piccolo Lorenzo è morto 20 giorni dopo la sua nascita: lo straziante messaggio dei genitori

Un episodio terribile è avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale Belcolle, di Viterbo. Purtroppo il piccolo Lorenzo Milione è morto a soli 20 giorni di vita e i genitori hanno deciso di sporgere una denuncia nei confronti della struttura sanitaria. Vogliono che venga fuori la verità su quanto accaduto al bimbo.

Una vicenda drammatica, che ovviamente sta facendo molto discutere. Il pm di turno, Paolo Conti ha disposto l’autopsia sul suo corpicino ed ha anche disposto il sequestro della cartella clinica.

In base a ciò che riportano alcuni media locali, il tutto è iniziato lo scorso 18 marzo, quando il piccolo Lorenzo è venuto al mondo all’ospedale Belcolle. La sua situazione di salute sembrava essere molto buona.

La mamma e il papà hanno raccontato che con il passare dei giorni ha iniziato a mostrare alcuni problemi. Per questo in un primo momento, hanno deciso di farlo visitare dal suo pediatra, ma durante il controllo non è emerso nulla di grave.

Pochi giorni dopo, i genitori lo hanno portato di nuovo in ospedale. I medici hanno deciso di ricoverarlo e di sottoporlo a tutti i controlli del caso.

Tuttavia, pochi giorni dopo, esattamente lo scorso giovedì 8 aprile, è avvenuto il drammatico decesso. La mamma e il papà, sconvolti da quanto accaduto, hanno deciso di presentare una denuncia, affinché venga fuori la verità sulle condizioni di salute del neonato.

Lo strazio dei genitori del piccolo Lorenzo Milione, dopo la sua morte

L’ultima notte ha lottato per 20 ore, in cui io ed Alessandro facevamo avanti ed indietro per vedere dalle scale come andava, pregando ogni secondo che ce l’avrebbe fatta. Purtroppo, alla fine le parole dei medici non sono state quelle che stavamo aspettando.

Questo è il messaggio che mamma Sara ha deciso di pubblicare sul suo profilo Facebook. Il papà, invece, in un altro messaggio sui social ha scritto: