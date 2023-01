Si chiamava Ellianna Majors e la sua storia ha commosso il mondo intero. I suoi genitori, Alaina e Brandon si sono sposati nell’aprile del 2021.

Innamorati pazzi l’una dell’altro, ben presto hanno deciso di provare ad avere un figlio. Pochi mesi dopo, è arrivata la bellissima notizia dell’attesa di una femminuccia.

Ben presto, Ellianna è arrivata a portare gioia nelle loro vite e i due neo genitori non hanno esitato a condividere le sue foto di ogni nuovo passo, con i loro amici sui social network. Soprattutto il raggiungimento del primo anno d’età.

Il 4 ottobre del 2022, intorno alle 11:20 del mattino, tutto è cambiato.

Alaina era uscita con sua figlia fuori dall’abitazione ed entrambe si trovavano in piedi accanto alla cassetta della posta. Pochi minuti dopo, le autorità del posto hanno ricevuto una chiamata su un drammatico sinistro stradale proprio in quella stessa strada.

Un ragazzo di 25 anni, chiamato Nathan Simmonds, stava guidando la sua Chevrolet, quando ha investito la mamma e la sua bambina. La piccola è deceduta sul colpo, stretta tra le braccia della sua mamma. Quest’ultima, invece, è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Le forze dell’ordine attualmente stanno indagando, per cercare di costruire l’intera dinamica del sinistro stradale. Il 25enne ha raccontato che la madre era per strada con la sua bambina ed è improvvisamente sbucata davanti a lui. Ma i parenti non gli credono, purtroppo la famiglia abita nei pressi di una curva molto pericolosa e sono certi che il ragazzo abbia perso il controllo dell’auto.

Ora saranno solo le autorità a far luce su cosa sia davvero accaduto.

Sono tantissime le persone che si sono strette al dolore del papà e della mamma, che hanno perso improvvisamente ed inaspettatamente la loro amata bambina.