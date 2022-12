Un gravissimo sinistro nella zona di Barletta è quello che è avvenuto nel pomeriggio di Natale. Purtroppo ad avere la peggio una giovane mamma di 32 anni, chiamata Emanuela Sabino. Era in auto con il marito ed i figlioletti, ma è deceduta durante il trasporto in ospedale.

Per tutti loro doveva essere una giornata di festa, che invece si è trasformata in qualcosa di molto straziante. I due bambini sono in nosocomio, per i controlli di routine.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 25 dicembre, a Natale. Precisamente lungo la strada che collega Barletta a Canosa di Puglia, in provincia di Bari.

L’intera famiglia, con madre, padre ed i due bambini di 8 e 6 anni erano in macchina. Stavano rientrando a casa dopo il pranzo con i familiari in un ristorante nella zona.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che è avvenuto l’impensabile. L’uomo alla guida della macchina si è scontrato frontalmente con un’altra auto che procedeva dal senso di marcia opposto.

Le condizioni della giovane mamma sono apparse disperate sin da subito. Per questo i passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso di Emanuela Sabino e la dinamica del sinistro

Tuttavia, i medici intervenuti per prima cosa hanno cercato di stabilizzarla e con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza in nosocomio. Però è solo durante il tragitto che la donna è deceduta.

In ospedale i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare lo straziante decesso. Il marito ed i suoi bambini sono stati ricoverati ma solo in via precauzionale. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Alla base di questo grave sinistro stradale, potrebbe esserci un sorpasso azzardato. Ora però saranno solo le indagini da parte delle forze dell’ordine a ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.