Una tragedia che ha colpito il comune di Villa Conte, in provincia di Padova. Emanuele Caccaro, papà di 4 figli, ha perso la vita a soli 47 anni dopo un trapianto di cuore.

Aspettava quel trapianto da tanto tempo e la sua vita sarebbe dovuta cambiare per sempre. Ma le cose, durante l’intervento, non sono andate come previsto. Dopo 15 ore in sala operatoria, il cuore di Emanuele Caccaro non ha retto. Ha perso conoscenza e non si è mai più svegliato.

Lascia la moglie Barbara e i suoi 4 figli, due coppie di gemelli di 12 e 14 anni.

La comunità è sconvolta, l’uomo è nato con una cardiopatia e sin da bambino ha dovuto trascorrere interi periodi tra le mura dell’ospedale. A raccontare la sua storia, è stata la cognata Tiziana.

La donna ha raccontato che Emanuele ha ricevuto diversi pacemaker e che ha trascorso la maggior parte della sua vita tra ricoveri e controlli nelle strutture sanitarie.

Sapeva che quell’intervento era rischioso, ma era ottimista, voleva solo migliorare la sua vita, per amore della sua famiglia.

Ha subito 17 interventi superando momenti molto difficili tanto da essere inserito nella lista per ricevere un trapianto di cuore qualche mese fa. Mercoledì scorso, finalmente, era arrivato il tanto sospirato giorno. Mio cognato era consapevole del rischio che correva ma era determinato a darsi una chance. L’operazione è stata lunghissima ed è durata oltre 15 ore. L’intervento è riuscito ma il cuore, purtroppo, non ha retto.

Nonostante la sua vita difficile, racconta Tiziana, Emanuele era sempre stato un uomo ottimista, colui che dava la forza agli altri. Tutti lo amavano, era sempre sorridente e altruista. La sua scomparsa ha sconvolto tutti. La sua famiglia, in queste ore, sta ricevendo un affetto incredibile.