Un episodio molto spiacevole e che necessiterà di indagini per essere chiarito, è avvenuto nella giornata di ieri ad Arzano, in provincia di Napoli. Giuseppina Grande, una donna di 49 anni del posto, è deceduta due giorni l’intervento di chirurgia plastica a cui era stata sottoposta. La Procura ha aperto un’indagine.

Tutti ad Arzano sono sconvolti per la notizia della scomparsa di una donna ancora molto giovane, che presto avrebbe compiuto il suo 50esimo compleanno. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore, all’indomani del dramma che ha colpito Giuseppina.

“Quelle notizie che sanno di incredibile, ciao Giuseppina“, scrive un’amica. “Dovevamo festeggiare il tuo 50esimo compleanno“, commenta un’altra conoscente. O ancora un’altra:

Come si può dare un senso, come si può continuare a guardare il cielo e sorridere, come si può… Cosa diremo alla tua adorata nipotina? Sarai la storia più bella che gli racconteremo. Ci mancherai Giuseppina Grande ci hai svuotato, distrutti. Vittoria saprà che meravigliosa donna sei stata. Ciao Pinarella!

Cosa è successo a Giuseppina Grande

La donna era stata ricoverata qualche giorno fa alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove i medici della struttura l’hanno sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica addominale nella giornata di lunedì scorso.

L’intervento pareva essere perfettamente riuscito e infatti per la giornata di ieri erano previste le sue dimissioni e il suo ritorno a casa.

Suo marito al mattino presto è arrivato nella struttura per prenderla, ma subito si è accorto che qualcosa non andava.

Giuseppina Grande avrebbe accusato un malore improvviso nelle prime ore di ieri mattina e i medici l’hanno portata subito in sala operatoria per cercare di salvarle la vita. Tuttavia, nonostante i numerosi sforzi, per lei non c’è stato nulla da fare.

Il marito ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo d’indagine e sequestrato la salma e la cartella clinica della donna.

