Stavano tornando a casa, quando l'auto è uscita fuori strada ed ha sbattuto contro un albero: per Emanuele Mosca non c'è stato nulla da fare

L’ennesimo sinistro stradale che ha purtroppo causato la scomparsa di un giovane ragazzo di soli 21 anni, si è verificato nella notte tra venerdì e sabato scorsi a San Ginesio, nelle Marche. Per Emanuele Mosca non c’è stato nulla da fare. Il cordoglio e lo sgomento di una comunità intera, quella di Tolentino, la cittadina di cui il ragazzo era originario e residente.

Un venerdì sera tra amici che a tutto doveva far pensare, tranne che alla tristezza. Emanuele ed altri suoi tre amici, tutti intorno ai 20 anni, erano stati insieme per tutta la sera. Avevano cenato insieme a Sarnano e, intorno alle 2:00 del mattino, erano saliti a bordo dell’auto per tornare verso Tolentino, a casa loro.

Per cause ancora in corso di accertamento, la suddetta vettura è uscita fuori strada ed ha impattato violentemente contro un albero che era sul ciglio della strada.

L’incidente si è verificato quando i ragazzi si trovavano a passare nei pressi di San Ginesio e la vettura, ridotta ad un cumulo di lamiere, ha terminato la sua corsa nelle sterpaglie che costeggiano la carreggiata.

A lanciare l’allarme ci hanno pensato alcuni automobilisti che si trovavano a passare da quelle parti e che si erano accorti di quanto era accaduto.

L’arrivo dei soccorritori è stato tempestivo, ma per Emanuele Mosca purtroppo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Gravi le condizioni degli altri 3 giovani che erano in macchina con lui, due ragazzi ed una ragazza. Il sito cronachemaceratesi.it ha dichiarato che uno dei tre si trova in prognosi riservata, mentre gli altri due hanno riportato fratture scomposte. Tutti si trovano ricoverati all’ospedale di Macerata.

Cordoglio per la morte di Emanuele Mosca

La scomparsa improvvisa e dolorosa di Emanuele Mosca ha scioccato una comunità intera, quella di Tolentino. In tantissimi hanno dedicato messaggi di cordoglio al ragazzo e di vicinanza alla sua famiglia.

Il primo cittadino Mauro Sclavi, ha abbracciato virtualmente anche le famiglie degli altri tre giovani.