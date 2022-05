Tanto il dolore per la morte di Samuele Fioretti, morto a soli 51 anni dopo un malore.

Il dramma è accaduto a Macerata e i suoi familiari, nonostante la tragedia, hanno deciso di compiere un gesto d’altruismo che ha commosso tutti. Hanno donato gli organi dell’uomo, che salveranno la vita di altre 5 persone in attesa di un trapianto.

Il fegato, i reni e le cornee di Samuele Fioretti salveranno altre persone e cambieranno per sempre le loro vite. La drammatica storia di quest’uomo di soli 51 anni è stata raccontata da suo fratello Harry ed è stata resa pubblica dal Corriere Adriatico.

Mio fratello ha accusato un malore lo scorso sabato, intorno alle 11 in un supermercato. Si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Mentre l’ambulanza lo trasportava in ospedale, i medici avevano già capito che non ce l’avrebbe fatta. Gli hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale non operabile. Dopo sole due ore aveva difficoltà a parlare e non riusciva a muovere gli arti della parte sinistra del corpo.