Per la polizia scientifica Renèe era in ginocchio, quando Christian Sodano le ha sparato la seconda volta

Nuovi dettagli sul duplice delitto commesso da Christian Sodano. Il giovane finanziere è entrato nell’abitazione della sua ex fidanzata con la pistola d’ordinanza e quando la sorella e la madre di Desyrèe sono intervenute in sua difesa, ha aperto il fuoco. Le due donne non hanno avuto scampo. La 22enne, invece, è riuscita a fuggire e si è salvata.

Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sulle modalità del delitto di Renèe Amato, la sorella 19enne di Desyrèe. Il tutto è stato riportato su un fascicolo redatto dalla polizia scientifica. Aveva raccontato di aver sparato alle due donne, di aver poi rincorso Desyrèe ed averla persa per strada. Christian Sodano aveva raccontato di essere poi tornato in casa e di aver visto Renèe sofferente, quasi morta e così le aveva sparato una seconda volta per non farla soffrire.

Ma la prima ricostruzione del duplice delitto è ben diversa, a diffonderla è stato il Corriere della Sera. Per la polizia scientifica la 19enne poteva salvarsi. Renèe avrebbe cercato di rialzarsi, in posizione semieretta, gli esperti credono che fosse in ginocchio e che stesse cercando di fuggire, quando Sodano è tornato. Ma lui le ha sparato una seconda volta, spezzando la sua vita per sempre. La madre Nicoletta Zomparelli, invece, era già morta. Prove che smentirebbero la versione che il finanziere ha fornito al momento dell’arresto.

Christian dopo il duplice delitto e dopo aver perso le tracce della sua ex fidanzata, che nel frattempo era riuscita a raggiungere un benzinaio e a cercare aiuto, è fuggito a bordo della sua auto. Ha raggiunto casa dello zio, dove è stato poi rintracciato ed arrestato dalle forze dell’ordine.

Aveva già minacciato la 22enne nei giorni precedenti, ma Desyrèe non credeva che fosse davvero capace di compiere un gesto del genere. Pensava che fosse solo un modo per manipolarla sulla decisione di mettere fine alla loro relazione.