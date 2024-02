Due anime spezzate per mano di qualcuno che non ha capito il significato della parola amore: addio a Nicoletta e Renèe

Sono stati celebrati ieri i funerali di Nicoletta e Renèe, la madre e la sorella di Desyrèe Amato. Due donne che hanno perso la vita per mano di Christian Sodano, finanziere di 27 anni.

Cisterna di Latina si è stretta al dolore della famiglia Amato, i cittadini hanno abbassato le serrande e si sono riuniti per salutare Nicoletta e Renèe un’ultima volta. Ben duemila persone erano presenti nella chiesa di Santa Maria Assunta. Desyrèe è entrata in lacrime, con gli occhiali neri e il cappuccio del cappotto sulla testa. Ha accompagnato le due bare, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Il suo ex fidanzato Christian Sodano è entrato nella sua casa con la pistola d’ordinanza e quando la mamma e la sorella si sono intromesse per proteggerla, lui ha aperto il fuoco. La 22enne è riuscita a fuggire e a salvarsi. Il giorno prima, il ragazzo le aveva mandato dei messaggi minatori, ma lei aveva creduto che fosse solo un modo per evitare che lo lasciasse. Mai avrebbe immaginato che lo avrebbe fatto davvero.

Le parole del parroco per Nicoletta e Renèe

Il parroco ha commosso tutti con la sua omelia, sottolineando che ancora una volta due vite sono state spezzate perché qualcuno non è riuscito a capire il significato della parola amore:

Oggi siamo qui, purtroppo, perché ancora una volta non si è riuscito a capire che cosa significhi amore. Siamo qui perché è stato infangato il nome dell’amore con tutto ciò che l’amore non è: possesso, assenza di libertà, controllo… e addirittura negazione della vita. Ma siamo qui, in questa chiesa, soprattutto per un altro motivo: perché vogliamo che sia il vero amore a muoverci. Sicuramente l’amore per le nostre Nicoletta e Renèe, che sono diventate sorelle e amiche non solo delle persone che hanno avuto il dono di conoscerle, ma per tutta la nostra città, anch’essa fortemente colpita e ferita. Hanno scelto di stare dalla parte dell’amore e questo è un grande esempio per noi.

Il sacerdote ha poi parlato del gesto d’amore di quelle due donne e della libertà che ora la loro anima ha trovato. Renèe potrà ballare libera, sulle note di un canto d’amore, insieme alla sua mamma. Alla fine dell’omelia, tutti i presenti in lacrime hanno applaudito. Fuori dalla chiesa, tante persone hanno atteso la fine della funzione funebre, con striscioni e parole d’amore per Nicoletta e la figlia minore. Le immagini diffuse sul web hanno commosso l’intera Italia.