La tristissima vicenda è accaduta nel comune di Teramo. Emiliano Melchiorre, 43 anni, è stato trovato senza vita da sua madre.

Madre e figlio vivevano insieme in un’abitazione situata in via Vinciguerra. È stato un collega a rendersi conto che qualcosa non andava. Non vedendolo arrivare sul posto di lavoro, ha telefonato a suo fratello. Poi, la drammatica scoperta.

La madre è entrata nella sua stanza e lo ha trovato ormai privo di vita sul letto. Un malore improvviso che non ha lasciato scampo ad Emiliano Melchiorre, spezzando per sempre la sua vita a soli 43 anni.

La notizia si è rapidamente diffusa tra la comunità e ha lasciato sconvolte tantissime persone che lo conoscevano e lo amavano. Anche la famiglia è sotto shock, nessuno si aspettava una perdita così improvvisa ed inaspettata.

Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per Emiliano Melchiorre

Dopo l’allarme, gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto far nulla per salvare il 43enne. Sono stati costretti a dichiarare il suo decesso. La sera prima era andato a dormire e da quel sonno, l’uomo non si è più svegliato.

Emiliano Melchiorre lavorava nell’ufficio Erp del Comune di Teramo. Anche il Primo Cittadino, dopo aver appreso quanto accaduto, ha voluto lasciare il suo pensiero e parlare a nome di tutti gli abitanti.

La notizia dell’improvvisa scomparsa del nostro dipendente Emiliano Melchiorre ci ha lasciato sgomenti. La sua perdita lascia in noi un grande vuoto. Il suo sorriso, la sua educazione, la sua disponibilità, la sua nobiltà d’animo resteranno sempre nei nostri cuori e in quelli di chiunque lo abbia conosciuto.

Era uno dei nostri dipendenti più validi. Aveva spiccate doti umane, una persona di cuore, si faceva sempre in quattro per aiutare i colleghi quando ne avevano più bisogno.

Numerosi i messaggi pubblicati sul web, da tutti coloro che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta e stringersi all’immenso dolore della sua famiglia.

I funerali sono stati celebrati nella giornata di ieri, 2 marzo, alle ore 15:00 al Duomo.