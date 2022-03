Il mondo dello sport e in particolare dei go kart è in lutto per una scomparsa improvvisa e inaspettata. Emilio De Luca è morto per infarto a soli 34 anni. Si stava preparando per iniziare una gara sui suoi amatissimi go kart quando ha avuto un malore improvviso. Purtroppo nemmeno i tempestivi soccorsi prestati dai sanitari hanno potuto salvargli la vita.

Emilio De Luca era pronto a partire sulla griglia di partenza con il suo kart, in una gara che aveva anche aiutato a organizzare. Ma il corridore e organizzatore della gara a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani in Sicilia, non ha mai iniziato a correre.

All’improvviso un infarto lo ha colpito ed è morto. Il cuore dell’uomo, che viveva ad Alcamo, città siciliana sempre in provincia di Trapani, ha smesso di battere poco prima della seconda gara del campionato regionale di karting, nonostante i soccorsi tempestivi.

I sanitari del 118 presenti sul circuito di gara hanno subito raggiunto il pilota dopo il malore, ma per lui non c’era più niente da fare. Nemmeno il tempestivo trasferimento in ospedale e l’intervento dei medici hanno potuto fare niente per lui.

L’uomo di 34 anni è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. In seguito al malore e all’intervento dei sanitari nel tentativo di salvargli la vita gli organizzatori hanno ovviamente deciso di sospendere la gara, sperando in una buona notizia che non è però arrivata, purtroppo.

Il malore che ha colpito il promotore della gara karting di Castellammare del Golfo mentre si trovava già in griglia di partenza, in attesa di una ripartenza dopo l’interruzione della corsa per un incidente, è stata purtroppo fatale.

Commossi i suoi compagni di corse, ma anche l’amministrazione comunale. Il sindaco Nicolò Rizzo lo ricorda così: