Un grave lutto ha colpito il noto cantante country americano Hank Williams. La moglie Mary Jane Thomas è morta a 58 anni, dopo aver accusato un malore, in seguito ad un delicato intervento. Il figlio scosso dalla tragica perdita, ha voluto scrivere un messaggio sui social.

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo ora stanno mostrando affetto e vicinanza all’artista, ma anche ai suoi familiari. Nel 2020 la stessa famiglia ha subito anche un altro terribile lutto.

A riportare la notizia sono stati proprio gli agenti di polizia a Fox News Digital. Nell’articolo hanno dichiarato che il decesso della donna risale allo scorso martedì 22 marzo.

Secondo ciò che è emerso, Mary Jane era al Jupiter Beach Resort and Spa, in Florida. Quando all’improvviso ha iniziato ad accusare un malore improvviso. I presenti si sono presto resi conto delle sue condizioni. Per questo hanno allertato in fretta i sanitari.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale locale, ma intorno alle 17 dello stesso giorno, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il quotidiano locale TMZ, da ciò che hanno scoperto gli agenti, ha dichiarato:

Molto probabilmente ha avuto delle complicazioni legate ad una procedura medica, che hanno portato alla sua morte.

Il messaggio del figlio di Hank Williams per la morte della madre

Hank e Mary Jane si sono uniti in matrimonio nel 1985. Hanno avuto due figli Katie e Samuel. La ragazza è morta nel 2020 a causa di un grave incidente stradale. Il figlio, sui social, ha voluto scrivere un messaggio per avvisare tutti della perdita che hanno subito. Nel post ha scritto:

La mia cara mamma Mary Jane era un’anima bellissima, che ha influenzato per sempre tutti coloro che la conoscevano. Aveva un sorriso ed una presenza che illuminavano ogni stanza.