Sono innumerevoli i messaggi di stima e affetto che Silvio Berlusconi sta ricevendo in queste ore. La notizia della sua scomparsa, diffusa nella mattinata di ieri, ha gettato nello sconforto molteplici personalità della politica, della televisione e dello sport. Tra questi, uno dei più affranti, non poteva che essere Emilio Fede.

Nelle prime ore del mattino di ieri, 12 giugno 2023, l’Italia e il mondo hanno appreso la triste notizia della scomparsa di uno dei personaggi politici, televisivi e sportivi più importanti e influenti dell’ultimi decenni, Silvio Berlusconi.

Il Cavaliere, così veniva soprannominato, si è spento all’età di 86 anni mentre era ricoverato alla clinica San Raffaele di Milano, accerchiato dall’affetto della sua famiglia e in particolare dei suoi 5 figli.

Inestimabile l’eredità che lascia, non solo in termini economici, ma anche a livello personale.

Innumerevoli, invece, i messaggi di cordoglio, affetto e stima che nelle ultime ore si stanno diffondendo su ogni canale.

Uno dei più toccanti è arrivato da una persona che con Silvio ha condiviso tanto non solo sul lavoro, ma anche come amico. Si tratta di Emilio Fede.

Le parole di Emilio Fede

L’amicizia e collaborazione tra Emilio Fede e Silvio Berlusconi inizia negli anni 80. Precisamente nel 1989, il giornalista viene assunto da Mediaset e conduce la prima puntata di Studio Aperto. 3 anni più tardi diventa direttore del tg4, carica che manterrà fino al 2012, quando venne sollevato dall’incarico e lasciò anche l’emittente.

Raggiunto dai giornalisti de La Stampa, Fede ricorda Berlusconi con parole di sola stima, nonostante la loro amicizia si sia interrotta non in maniera serena, per i fatti legati al Ruby Gate noti al paese intero.

Al di là delle polemiche cretine, dei bunga a bunga e di varie altre balle siamo sempre stati legati. Non c’è stato bisogno di parlarci negli ultimi tempi. Il nostro rapporto è stato ben più nobile da darlo in pasto a qualche lupo bramoso.