Il calciatore tedesco ex Juve Emre Can ha raccontato in un'intervista di aver scoperto la patologia durante il suo periodo in Italia

Una rivelazione che ha scosso il mondo del calcio europeo e che riguarda un calciatore che ha avuto modo di lasciare il segno anche in Italia. Si tratta di Emre Can, ex centrocampista della Juventus, che proprio grazie ad una visita medica svolta con il club torinese, ha raccontato recentemente, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide.

Non è il primo caso di problema oncologico che colpisce un calciatore professionista. Sono diversi, infatti, i giocatori che negli ultimi anni hanno raccontato di avere o aver avuto patologie di questo tipo.

Uno dei più eclatanti dell’ultimo periodo, ad esempio, è stato il caso di Sebastien Haller. L’attaccante del Borussia Dortmund che l’estate scorsa ha scoperto, a seguito dei classici controlli che avvengono in una società al momento dell’acquisto di un nuovo calciatore, ha scoperto di avere un tumore ai testicoli.

Il suo calvario sembra essere ora terminato e recentemente è tornato anche ad indossare la maglia del suo club per una partita ufficiale.

Un suo compagno di squadra, ovvero Emre Can, ha recentemente raccontato la sua di esperienza con il cancro.

Le parole di Emre Can

Il nome del centrocampista per molti non sarà nuovo, visto che nell’estate del 2018 venne acquistato dalla Juventus. Con i bianconeri è restato fino al 2020, quando appunto è stato acquistato dai tedeschi del Borussia Dortmund.

Il centrocampista, intervistato nei giorni scorsi da Dazn, ha ringraziato di cuore il club torinese, perché grazie a loro e al team medico, nel 2018, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide.

Era appena arrivato alla Juve e nel corso dei controlli di rito venne trovata qualche anomalia.

Non sapevo cosa stesse succedendo. Non avevo mai sentito parlare di una ghiandola tiroidea e non sapevo che potesse esserci un tumore lì.

Il giocatore si è sottoposto subito ad un’operazione, che per fortuna è perfettamente riuscita. Da allora, però, ha spiegato che deve prendere una pillola ogni mattina per il resto della sua vita, per compensare la mancanza di ormoni tiroidei.

Sempre durante l’intervista, Can ha voluto invitare le persone a tenere d’occhio il loro corpo e ad effettuare controlli regolari che potrebbero anche salvare le loro vite.