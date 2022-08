Premiato come miglior bomber d'Olanda della scorsa stagione, Sebastien Haller ha parlato della sua malattia in pubblico

Nella serata di ieri la Federazione calcistica olandese ha premiato Sebastien Haller come miglior bomber della scorsa stagione. Al momento del ritiro del premio, l’attaccante ha parlato anche della sua lotta con il tumore ai testicoli che ha scoperto di avere soltanto poche settimane fa. Per la prima volta dall’inizio delle terapie, il calciatore si è mostrato in pubblico.

Dalla metà del luglio scorso, la vita di Sebastien Haller, attaccante franco ivoriano del Borussia Dortmund, non è più la stessa. La sua carriera che sembrava in ascesa ha subito una forte battuta d’arresto, con la terribile diagnosi di un tumore ai testicoli maligno.

Ad annunciarlo ci aveva pensato lui stesso, che aveva spiegato anche che avrebbe dovuto allontanarsi dal campo per un periodo lungo.

A quell’annuncio sono seguite settimane molto difficili, fatte di cure chemioterapiche molto pesanti che hanno messo a dura prova la mente e il corpo del campione.

Lui sta affrontando la lotta con il massimo coraggio, come ha raccontato in una recente intervista rilasciata a ESPN.

Con il trattamento a cui sono sottoposto resto in ospedale per cinque giorni, sotto flebo, e non puoi muoverti dal letto. Si perde forza e forma fisica. Il primo giorno che sono tornato mi sono messo a camminare e sono andato in palestra. Le persone di Amsterdam mi hanno visto correre nei boschi. Cammino ogni giorno e controllo il mio corpo. Non ho perso molto peso dopo settimane, sono allo stesso livello di qualche mese fa. Questo è un buon segno, spero che rimanga così.

Il premio per Sebastien Haller

Credit: sebastien.haller – Instagram

Ieri sera, la Federazione calcio olandese ha celebrato la serata di Gala per premiare i migliori protagonisti della scorsa stagione. E se di protagonista ce n’è stato uno, quello è sicuramente Sebastien Haller.

Con la maglia dell’Ajax ha segnato la cifra incredibile di 31 reti in sole 21 partite, diventando così il capocannoniere di tutto il campionato.

Il bomber ha presenziato alla serata insieme a sua moglie e, per la prima volta da quando ha iniziato le cure, si è mostrato in pubblico senza capelli.

Al momento del ritiro del premio, visibilmente commosso, ma anche sorridente e sempre solare, ha detto:

Non tutti i giorni sono facili, ma mi sento bene. So di essere fortunato ad essere circondato da così tante persone e penso che andrà tutto bene.

Parole pronunciate mentre il suo sguardo era rivolto a sua moglie, sempre accanto a lui, che era seduta tra il pubblico.