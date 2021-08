Enzo Galli è morto per coronavirus, per complicazioni della Covid-19 che da mesi lo tenevano sotto osservazione in ospedale. La storia della sua famiglia aveva commosso l’Italia intera. Mamma e papà avevano adottato una bimba in India, ma erano rimasti bloccati per giorni a causa della positività. Poi il rientro in Italia e oggi la triste notizia.

Fonte foto da Pixabay

Enzo Galli aveva solo 45 anni. La morte è avvenuta intorno alle ore 14 di mercoledìd 25 agosto 2021 presso l’ospedale Careggi di Firenze, in Toscana. Il papà della bimba adottata in India si trovava ricoverato nella struttura ospedaliera toscana dall’8 maggio scorso.

Aveva contratto il virus nel paese asiatico, dove Enzo Galli e la moglie Simonetta Filippini si trovavano per adottare la loro bambina, tanto desiderata. Al loro rientro in Italia, insieme alla piccola Mariam Gemma, la famiglia si trovava ricoverata in ospedale per complicazioni da Covid-19.

Mamma e figlia sono rimaste poco ricoverate all’ospedale Careggi e al pediatrico Meyer. Ben presto i loro tamponi sono diventati negativi, quando già si trovavano a casa, a Campi Bisenzio. Mentre per Enzo la situazione è lentamente peggiorata, giorno dopo giorno.

L’uomo è rimasto in ospedale per tre mesi e mezzo per complicazioni ai polmoni e al cuore. A inizio agosto il papà è stato colpito anche da uno shock settico. I medici lo hanno sottoposto a dialisi perché un rene non funzionava più bene.

Fonte foto da Pixabay

Enzo Galli è morto per coronavirus, i medici non hanno più potuto far niente per lui

È stata una lotta incredibile: mi hanno permesso di andare a trovarlo e quando era sedato poco, gli parlavo e credo abbia riconosciuto la mia voce e cercava di parlare ma si capiva la sua sofferenza. E’ stato terribile laggiù e continua ad essere terribile qui: mi sembra di aver vissuto un incubo. Hanno fatto tanto per lui in ospedale, dei veri salti mortali e ora è nelle mani di Dio.

Fonte foto da Pixabay

Queste le parole della moglie che ogni giorno era in ospedale per lui.