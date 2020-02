Erba, bimba di 2 anni getta 2 mila euro nel water Erba, bimba di 2 anni getta oltre due mila euro nel water e tira lo sciacquone. Ecco cosa sono stati costretti a fare i genitori..

Una vicenda davvero curiosa è accaduta nel pomeriggio di sabato quindici febbraio ad Erba. Sono stati momenti davvero intensi per due genitori, che hanno lasciato dei soldi sul tavolo e la loro bimba di due anni, li ha gettati nel water, tirando lo sciacquone.

La madre ed il padre, quando si sono resi conto di ciò che aveva fatto la piccola, per cercare di recuperare il denaro, sono stati costretti a chiamare i Vigili del Fuoco.

Una vicenda davvero incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché, il tutto è accaduto in un attimo di distrazione, che purtroppo è costato molto caro a questa famiglia.

Secondo le informazioni emerse, la bimba era in casa e stava giocando proprio come suo solito. Quando all’improvviso ha visto dei fogli colorati sul tavolo, ha deciso di prenderli e gettarli nel water.

In realtà, però, non sapeva che quelli erano due mila e cento euro, dei suoi genitori. Quando la madre ed il padre si sono resi conto di ciò che aveva fatto, mentre loro si erano distratti per un attimo, sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco.

I pompieri, quando sono arrivati nell’abitazione, hanno prima cercato di capire se qualcosa era rimasto nel water e subito dopo, si sono messi a cercare nei tombini sulla strada.

Dopo diverso tempo, sono riusciti a recuperare solamente novecento euro. Non era tutto ciò che la coppia aveva, ma sono stati gli unici che i vigili sono riusciti a ritrovare. E’ probabile che gli altri, verranno trovati nei prossimi giorni da altre persone del posto.

Ovviamente, il gesto della bimba, non è stato un dispetto, poiché vista l’età può essere considerata l’azione di una piccola in buona fede. Chissà se la caccia al tesoro dei prossimi giorni, porterà questa famiglia a recuperare un’altra parte di denaro.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda davvero curiosa.

