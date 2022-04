Condanna all’ergastolo per Patrick Mallardo, il ragazzo di 19 anni che nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2021 ha ucciso in una fabbrica abbandonata alle porte di Parma il nuovo fidanzato della sua ex. Un omicidio premeditato: Daniele Tanzi è stato ucciso con una furia omicida terribile, con 33 coltellate che non gli hanno dato scampo.

Per l’omicidio di Daniele Tanzi, ragazzo di 19 anni di Casalmaggiore ucciso a coltellate in una fabbrica abbandonata di Vicofertile, in provincia di Parma, il reo confesso Patrick Mallardo, coetaneo della vittima, dovrà scontare l’ergastolo, come deciso dal Tribunale di Parma.

La notte tra il 4 e il 5 maggio 2021 Daniele Tanzi si trovava con la fidanzata Maria Teresa, ex compagna di Patrick Mallardo, in questo edificio abbandonato. A quasi un anno di distanza dal terribile omicidio, i giudici hanno emesso la sentenza del processo di primo grado.

Nella mattinata di lunedì 11 aprile dinanzi alla Corte d’Assise di Parma i giudici hanno emesso il verdetto che pone fine al processo di primo grado. In aula erano presenti l’imputato e i genitori del giovane ragazzo ucciso a soli 19 anni.

Gli avvocati della difesa hanno già detto che faranno ricorso, ma bisogna aspettare le motivazioni della sentenza, disponibili solo tra 40 giorni. Il Pm Fabrizio Pensa aveva chiesto l’ergastolo per Patrick, confermato dai giudici. Non era stata riconosciuta la premeditazione dell’omicidio, ma nemmeno l’incapacità di intendere e di volere richiesta dai legali difensori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Patrick avrebbe raggiunto la fabbrica abbandonata per uccidere l’ex e il fidanzato. La coppia dormiva e lui ha prima colpito Daniele con 33 coltellate. Il giovane è morto già alle prime coltellate.

La ragazza, svegliata dalle urla del fidanzato, era rimasta ferita, ma era riuscita a scappare. Patrick Mallardo aveva con sé anche dei vestiti con cui si è cambiato prima di tornare a casa.