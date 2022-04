Rissa a Torre del Greco: ragazzo di 18 anni ucciso a coltellate

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Napoli. Coinvolto in una rissa a Torre del Greco, Giovanni Guarino è stato ucciso con una pugnalata al cuore. La vittima aveva solo 18 anni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dramma a Napoli. Giovanni Guarino, un ragazzo di 18 anni, si trovava a Torre del Greco, nel quartiere Leopardi dove erano state allestite le giostre quando ha ricevuto circa sette coltellate al cuore. Il tragico episodio è avvenuto domenica 10 aprile 2022 all’incirca intorno alle 23:00.

A scatenare l’omicidio del ragazzo sarebbe stata una rissa tra coetanei la quale è avvenuta in un luna park allestito in uno spazio del parcheggio pubblico tra via Leopardi e via Nazionale. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi i quali hanno trasportato il 18enne presso l’Ospedale Maresca di Torre del Greco. Tuttavia, inutili sono stati i tentativi di mantenerlo in vita. Giovanni non ce l’ha fatta ed è morto all’età di soli 18 anni.

Per quanto riguarda i responsabili dell’omicidio sarebbero due giovani di 17 anni del comune di Torre Annunziata. Questi ultimi avrebbero importunato i ragazzi 18enni al luna park mentre stavano facendo una semplice passeggiata domenicale. Nel frattempo la Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco e della Squadra Mobile ha aperto le indagini in merito alla vicenda. A causare la rissa sarebbero stati alcuni sguardi tra i ragazzi e un banale litigio verbale.

Tuttavia, coinvolto nel tragico episodio c’è anche un amico della vittima il quale ha riportato gravi ferite ma non a tal punto da rischiare di morire. La mamma di quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione di un’intervista a Fanpage.it: