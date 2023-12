Il comune di Aprilia è in lutto dopo la drammatica notizia arrivata nella notte dello scorso sabato. Ernesto Aldo Russo ha perso la vita a soli 36 anni, mentre tornava a casa dopo un lungo turno di lavoro.

Il 36enne era a bordo della sua Fiat Punto, quando si è scontrato contro un albero. La dinamica del sinistro stradale non è ancora chiara, gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e stabilire come abbia perso il controllo del suo veicolo. Si ipotizza che Ernesto Aldo Russo si sia schiantato a causa di un improvviso colpo di sonno.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno visto la drammatica scena. Subito sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, che hanno liberato il 36enne e lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Purtroppo i medici, nonostante ripetuti e disperati tentativi, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Ernesto. Si è spento per sempre tra le mura della struttura sanitaria.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi necessari ed accertato che non ci sono altri mezzi coinvolti nel sinistro stradale. Ernesto Aldo Russo ha perso il controllo della Punto ed ha finito la sua corsa contro un albero.

La notizia della sua scomparsa ha spezzato il cuore di tutti coloro che lo conoscevano. Tanto il dolore, accompagnato dalla rabbia. Il 36enne potrebbe essere deceduto per un colpo di sonno, per la troppa stanchezza dopo un lungo turno di lavoro.

In queste ore sono apparsi numerosi messaggi sui social, pubblicati da coloro che lo conoscevano e che hanno voluto ricordarlo per l’ultima volta.

Ti ricorderò sempre cosi! Simpatico, buffo, e sempre sorridente! È ancora tutto assurdo, e difficilmente riesco a crederci! Ernesto Aldo Russo mancherai a tutti, mancherai al tuo paese, mancherai tantissimo amico mio!