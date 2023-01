Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto lo scorso 31 dicembre e che purtroppo ha portato a gravi conseguenze. Jess Prinsloo aveva 24 anni quando durante una vacanza in Sud Africa, ha perso la vita per un errore durante l’ora del tè.

Una storia davvero molto triste che sui social è diventata in fretta virale e che la famiglia ha voluto raccontare, per mostrare i gravi problemi causati da una semplice distrazione.

Jess e il suo fidanzato Craig si sono conosciuti nel 2019 e sembravano essere entrambi felici. Infatti, in occasione della fine dell’anno, avevano deciso di fare una vacanza in Sud Africa dal Regno Unito, dove vivono alcuni parenti della ragazza.

Per il suo fidanzato sembrava essere l’occasione perfetta per chiederle la mano. Tra le lacrime, lei ha deciso di dire Sì e tutti erano al settimo cielo.

Solo pochi giorni dopo però, è avvenuto l’impensabile. Jess soffriva di un’allergia ai latticini da quando aveva 9 mesi. Fino a quel momento però, aveva sempre fatto molta attenzione.

Fino a quando il 31 dicembre, durante l’ora del tè, ha commesso l’errore di girare il suo con il cucchiaino sbagliato. La gola si è chiusa nel giro di pochi istanti e tutti si sono presto allarmati.

Il decesso di Jess Prinsloo dopo il tè

I medici dopo il tempestivo intervento nella casa, hanno deciso di trasportarla in ospedale. Però è proprio qui che dopo poche ore di agonia, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Craig in un’intervista con The Mirror, sull’accaduto ha detto:

Quando Jess se ne è andata anche una parte di me è andata via con lei, ma non posso incolpare nessuno per quello che è successo.

Anche in un’altra occasione la ragazza stava per perdere la vita, ma il tempestivo intervento dei medici aveva evitato il peggio. Purtroppo, questa volta, l’epilogo è stato totalmente diverso e straziante.