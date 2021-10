Una notizia devastante per il comune di Feltre, in provincia di Belluno. Andrea Codarin è morto all’età di 24 anni in circostanze misteriose. Il ragazzo era uscito con gli amici e poi non ha più risposto al telefono alla sua famiglia.

A lanciare l’allarme è infatti stata sua madre. Non riuscendo più a contattarlo, la donna ha chiamato le forze dell’ordine e gli uomini dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimi hanno forzato l’appartamento di Andrea, situato in via XXXI Ottobre ed hanno fatto la tragica scoperta.

Il 24enne era ormai senza vita e riverso nel bagno della sua abitazione. Una morte ancora non chiara e sulla quale gli agenti hanno avviato le indagini. Sarà ora l’esame autoptico a fare luce sulla tragedia e ad evidenziare la causa che ha portato alla morte di Andrea Codarin.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, nemmeno il coinvolgimento di un’altra persona. Il giovane era uscito con i suoi amici per trascorrere un normale e spensierato sabato sera. Dopo aver salutato la sua fidanzata, era tornato nel suo appartamento. Ciò che è accaduto dopo è avvolto nel mistero.

Disposta l’autopsia sul corpo di Andrea Codarin

Dopo l’allarme della sua mamma, preoccupata dal fatto che non le rispondeva più al telefono, i pompieri e i Carabinieri di Feltre si sono recati a casa sua. Nessuno si aspettava una tragedia simile. Il corpo di Andrea giaceva senza vita in bagno. La salma è stata in seguito trasferita all’ospedale San Martino di Belluno ed ora è in attesa dell’autopsia. Soltanto grazie all’esame e ai risultati dello stesso, le forze dell’ordine potranno far luce su cosa sia accaduto e ricostruire la dinamica della sua morte.

La notizia della morte del giovane tatuatore di 24 anni ha gettato nello sconforto l’intera comunità. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia, devastata da una perdita improvvisa e inaspettata.