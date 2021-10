Un tragico decesso è avvenuto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre ad Ivrea. I genitori hanno trovato il figlio, un ragazzo di 17 anni chiamato Samuele Paonessa, nel suo letto ormai senza vita. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Una notizia drammatica, che ovviamente ha gettato nello sconforto l’intera comunità. La famiglia è molto conosciuta in città, perché Angelo il papà ha lavorato nel commissariato locale per tanti anni.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma si è consumato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova ad Ivrea, comune in provincia di Torino.

Samuele come ogni sera era andato a dormire, ma non c’era stato nessun campanello d’allarme che facesse pensare a qualcosa di strano.

Sono stati proprio i genitori a trovarlo senza vita. Visto che non si svegliava per andare a scuola, sono entrati nella sua stanza ed è proprio a quel punto che hanno fatto la drammatica scoperta. Il cuore del ragazzo aveva ormai cessato di battere.

Con la speranza di riuscire ad aiutarlo, ovviamente hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla. I medici hanno potuto solo constatare il suo tragico decesso.

Le indagini per la morte di Samuele Paonessa

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato in fretta le indagini. Come prima ipotesi sembrerebbe che il decesso del 17enne sia avvenuto a causa di un malore improvviso.

Questo perché vicino al suo letto non è stato trovato nulla di concreto, da far ipotizzare altro. Tuttavia, il procuratore ha deciso di disporre l’autopsia per fugare tutti i dubbi. La preside dell’Itis Olivetti, dove Samuele frequentava il terzo anno, in un lungo post ha scritto:

Sono letteralmente sconvolta. Non riesco a trovare le parole adatte per commentare un lutto così straziante per i suoi genitori, per i suoi amici, i suoi compagni di classe e gli insegnanti.

