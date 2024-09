Esce con il fratello per raccogliere funghi ma all’improvviso la tragedia: per lui non c’è stato nulla da fare

Aveva deciso di trascorrere la giornata con il fratello per raccogliere funghi nella zona di Capanna Tassoni a Fanano, ma purtroppo qualcosa è andato storto. L’uomo ha infatti accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato via di fuga e che nemmeno i soccorsi sono riusciti a contrastare.

Soccorsi sul posto

Cosa è successo?

Fanano: uomo muore durante un’uscita con il fratello a causa di un malore

Doveva essere una mattinata tranquilla, di quelle che si è soliti condividere con persone care o amici. Purtroppo però questo momento si è trasformato in un incubo per un uomo che, purtroppo, ha perso la vita in maniera del tutto improvvisa.

Erano circa le 7.30 di questa mattina quando un 73enne di Modena è uscito con il fratello per andare a cercare dei funghi, operazione che erano soliti fare molto spesso. All’improvviso però, l’uomo ha accusato un malore e nel giro di pochi secondi è stramazzato al suolo, perdendo i sensi.

Il fratello della vittima si è subito messo in contatto con il 118 per ricevere soccorso e nel giro di pochi minuti l’ambulanza è giunta sul posto. Presenti anche il Soccorso alpino della stazione Monte Cimone, quello della Guardia di finanza di Abetone, carabinieri, vigili del fuoco e perfino l’elisoccorso. Raggiungere l’uomo è stato molto facile, in quanto i due fratelli si trovavano lungo una strada che non era poi lontano dalla via principale.

Nessuna speranza per l’uomo colpito dal malore

Nonostante la tempestività dei soccorsi non è stato possibile salvare l’uomo colpito dal malore. Gli operatori del 118 hanno subito messo in atto le manovre di rianimazione, ma non è stato possibile far altro se non constatare il decesso della vittima.

Il corpo dell’uomo è stato poi recuperato dal Soccorso Alpino e in un secondo momento è stato consegnato alle pompe funebri designate dell’incarico. Non sappiamo ancora se verrà effettuata l’autopsia sulla vittima poiché è chiara l’origine della morte, anche se forse sarebbe meglio approfondire con opportuni accertamenti.

