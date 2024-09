Tragico incidente in una piccola statale: sbanda e finisce contro un albero: purtroppo non c’è stato nulla da fare

Incidente a Cadelbosco. Una vettura ha infatti perso il controllo finendo contro un albero e dando vita a un forte impatto legato allo schianto. Alla guida del mezzo il 54 enne Mauro Brozzi il quale, purtroppo, è morto a seguito delle ferite insorte nell’incidente.

L’incidente

Ecco che cosa è successo.

Cadelbosco: automobilista si schianta contro un albero

L’incidente di cui vogliamo parlare oggi si è verificato questa mattina a Cadelbosco, una piccola località in provincia di Reggio Emilia. Non erano ancora le 9 del mattino quando, all’improvviso, un’auto, una Peugeot 206, ha sbandato sulla Statale 63 scontrandosi prima contro un cartello pubblicitario e poi impattando contro un albero.

Soccorsi sul posto

Alla guida un uomo di 54 anni, Mauro Brozzi, che ha sempre vissuto a Gualtieri. Questo incidente ha subito attirato l’attenzione dei passanti che hanno ovviamente contattato i soccorsi per far sì che l’uomo venisse recuperato nel minor tempo possibile.

Nell’impatto l’uomo è finito fuori dall’abitacolo della vettura ed è stato subito caricato in ambulanza dove ha ricevuto le prime cure. È stato poi indirizzato verso l’ospedale della zona e successivamente presso il Maggiore di Parma, in quanto la sua situazione è apparsa molto grave.

Nessuna speranza per Mauro Brozzi

Purtroppo la corsa in ospedale non è servita a salvare la vita a Mauro Brozzi che, a causa di un arresto cardiaco, è deceduto qualche ora fa. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi che potrebbero aver favorito la morte dell’uomo.

Pronto soccorso di Cadelbosco

L’ipotesi più plausibile è quella legata ad un malore improvviso che l’avrebbe colpito mentre si trovava alla guida, motivo per il quale avrebbe poi perso il controllo del mezzo. Ora saranno i poliziotti a recuperare i rilievi lungo la strada in cui si è verificato l’incidente. Inutile dire come la stessa sia stata chiusa per diverso tempo al traffico.

