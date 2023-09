Dramma sulle strade di Sondalo, 14enne in sella al suo scooter, è stata tamponata da un'auto e purtroppo ha perso la vita

Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di ieri, domenica 17 settembre. Ad avere la peggio purtroppo una 14enne, che era in sella al suo scooter e che nonostante il tempestivo intervento dei medici, ha perso la vita praticamente sul colpo. In corso gli accertamenti del caso.

La ragazza si è scontrata con un giovane di 19 anni, che era alla guida della sua auto. Era appena uscita di casa e stava per raggiungere i suoi amici, ma non è mai arrivata a destinazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di domenica 17 settembre, intorno alle 19.40. Precisamente lungo via Stelvio, sulla strada provinciale 27, in località Madonna della Biorca, a Sondalo, in provincia di Sondrio.

La ragazzina da ciò che è emerso era in sella al suo scooter. Era appena uscita di casa e stava per raggiungere i suoi amici. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Ha avuto un grave sinistro, con un 19enne che era alla guida della sua auto. Le sue condizioni sono apparse molto disperate sin da subito, ma i medici intervenuti nonostante le manovre di rianimazione, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Hanno solo potuto constatare il suo decesso.

La dinamica del sinistro in cui la 14enne è deceduta

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a far capire cosa è successo.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il giovane alla guida, durante una manovra di sorpasso, abbia tamponata la ragazzina in sella al suo scooter. Purtroppo è caduta a terra e sin da subito si sono resi conto che la situazione era molto grave.

Il 19enne alla guida dell’auto, non ha riportato traumi gravi. Tuttavia, i sanitari hanno disposto per lui il trasferimento all’ospedale Morelli di Sondrio, per tutti gli accertamenti del caso.