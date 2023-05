Guidonia, grave incidente stradale tre tre veicoli, una ragazza di 20 anni è morta dopo il suo trasporto in ospedale

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella serata di venerdì 19 maggio, nel comune di Guidonia, a circa 30 km da Roma. Ad avere la peggio purtroppo, una ragazza di 20 anni è deceduta dopo il suo arrivo in ospedale, a causa delle sue condizioni molto gravi.

Sul posto oltre le forze dell’ordine ed i sanitari, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberarla dalle lamiere del veicolo, in cui è rimasta intrappolata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 22.30 di venerdì 19 maggio. Precisamente lungo la strada Nomentana Bis, che si trova nel comune di Guidonia, a circa 30 km da Roma.

L’identità della vittima ancora non è stata resa nota e non si conoscono nemmeno bene le cause che hanno portato a questo grave incidente.

Da ciò che è emerso fino ad ora, tre veicoli si sono scontrati e sin da subito i passanti si sono resi conto che la situazione era molto grave. La giovane era rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.

Di conseguenza, oltre a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Questi ultimi grazie ad alcuni attrezzi adatti, sono riusciti a liberarla e l’hanno affidata tempestivamente alle cure dei sanitari.

Il decesso della ragazza di 20 anni dopo il sinistro

Le condizioni della giovane sono apparse disperate sin da subito. Tuttavia, i medici con la speranza di poterle salvare la vita, hanno deciso di trasportarla d’urgenza in ospedale.

Però è proprio pochi minuti dopo il suo arrivo in nosocomio, che la 20enne ha esalato il suo ultimo respiro. I tentativi dei medici di tenerla in vita, sono risultati essere del tutto vani.

Alla fine infatti, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Al momento le forze dell’ordine intervenute, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e capire le eventuali responsabilità. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.