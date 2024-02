Esce di casa e scompare nel nulla, di Lisa Zadra non si hanno più notizie da 5 lunghi giorni: cresce l'angoscia per la famiglia

Sono giorni di grande apprensione quelli che stanno vivendo i familiari di Lisa Zadra, la 33enne uscita di casa lo scorso 1 febbraio e che ha fatto perdere le sue tracce. La stessa Procura ha avviato il piano di ricerche per le persone scomparse.

La famiglia ha detto di essere molto preoccupata, dicono che la donna lo aveva già fatto in passato, ma non per così tanti giorni. Infatti hanno denunciato subito alle forze dell’ordine.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, Lisa è uscita di casa lo scorso 1 febbraio, probabilmente aveva detto ai suoi genitori che sarebbe andata a fare delle commissioni. La sua abitazione si trova nel comune di Montebelluna, in provincia di Treviso.

Aveva indosso il pantalone di una tuta verde chiaro ed una felpa color rosa e bianco. I familiari in un primo momento hanno provato prima a contattarla telefonicamente, ma solo in questi secondi hanno scoperto che aveva spento il suo telefono.

Hanno provato prima a cercarla da soli, ma visto che con il passare delle ore, è cresciuta anche l’angoscia, hanno denunciato tutto alle forze dell’ordine. Da qui sono partite le ricerche del caso.

La misteriosa scomparsa di Lisa Zadra

Lisa ha 33 anni ed è uscita dalla sua abitazione a Montebelluna, lo scorso 1 febbraio. I familiari dicono che si era già allontanata altre volte, ma mai per così tanti giorni.

Per questo motivo la stessa Prefettura ha deciso di avviare il piano per le persone scomparse ed avviare quindi, tutte le ricerche nella zona. Hanno controllato anche nella parte della stazione.

Questo perché i suoi familiari dicono che potrebbe essersi allontanata. Tuttavia, dai treni o dai pullman non è emersa alcuna traccia utile per le ricerche. Lisa è alta un metro e 55 circa, è di corporatura piccola e con carnagione chiara. Chiunque ha sue notizie, allerti tempestivamente le forze dell’ordine.