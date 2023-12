Savanah Nicole Soto non si è presentata in ospedale per il parto. È stata trovata morta dopo una settimana, insieme al futuro papà

Savanah Nicole Soto, la donna incinta scomparsa, è stata trovata senza vita lo scorso 26 dicembre. Insieme a lei, anche il fidanzato Matthew Guerra. I due erano stati dati per dispersi, la drammatica scoperta è arrivata dopo giorni di ricerche.

È stato proprio un familiare a diffondere la triste notizia lo scorso 26 dicembre. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Savanah Nicole Soto e al suo compagno. Il capo della polizia ha fatto sapere di essersi ritrovato davanti ad una scena del crimine piuttosto particolare e confusa. Si è fatta strada l’ipotesi di un delitto, tuttavia bisognerà attendere la relazione del medico legale, per comprendere la causa del decesso di entrambi. Grazie all’autopsia le autorità potranno far luce sulla verità. Si è trattato di un duplice delitto oppure di un omicidio-suicidio?

La famiglia di Savanah Nicole Soto pretende delle risposte, non avrebbe mai compiuto un gesto estremo

Vogliamo delle risposte su chi è stato e perché è accaduto.

Questo il grido dei familiari che non riescono ancora a capacitarsi. I due si volevano bene e stavano per diventare genitori del loro primo figlio. Nicole era infatti in dolce attesa.

L’allarme è scattato proprio perché la donna non si è presentata in ospedale per il parto programmato. Aspettava quel giorno da 9 mesi, non vedeva l’ora di abbracciare il suo bambino. La famiglia si è subito allarmata e il tragico ritrovamento è avvenuto dopo una settimana.

Si attende l’esame autoptico sui due corpi

La scena del crimine è apparsa strana e confusa, purtroppo le autorità non sono ancora in grado di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Saranno fondamentali i risultati dell’autopsia. Solo dopo che il medico legale avrà stabilito la causa del decesso delle due vittime, gli agenti riusciranno a far luce sulla verità e a dare delle risposte alla famiglia.